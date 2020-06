Alberto Sordi

Alberto Sordi nasceva a Roma a Trastevere il 15 giugno 1920 e chiudeva gli occhi nella sua villa di Caracalla nella notte tra il 24 e il 25 febbraio 2003, portato via da un tumore tenuto nascosto a tutti.



Roma, la sua adorata città, e l’Italia intera dissero addio all'attore e regista con un abbraccio di massa: 500mila persone visitarono la camera ardente allestita in Campidoglio, in 250mila parteciparono al funerale celebrato a San Giovanni in Laterano.



E' fra i più importanti attori e registi del cinema italiano con oltre 200 film ed è considerato uno dei più grandi interpreti della commedia all'italiana.



