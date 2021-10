Gf Vip, Katia Ricciarelli racconta il flirt con Alberto Sordi: «Stavo con Carreras ma Alberto era molto focoso»

Venerdì 29 Ottobre 2021, 22:54

Torna a parlare d'amore Katia Ricciarelli. Un nuovo flirt spunta fuori tra quelli annoverati dalla cantate lirica: Alberto Sordi. Finora aveva parlato di due amori: Josè Carreras e Pippo Baudo. Ma la carriera di Katia inizia a 13 anni in una fabbrica di giradischi e in un negozio e poi con i soldi sono andata a studiare per diventare cantante. Tornando a quando era nella fabbrica di mangiadischi Katia si innamorò del figlio del proprietario di quella azienda. È stato il primo amore, «aveva 8 anni in più. Ricordo che siamo andati in camporella su una 500, ci siamo impantanati nel fango e ho dovuto spingere la macchina. Lui mi faceva sentire il peso della differenza sociale. Io mi sono arrabbiata perchè aveva altre donne l'ho scoperto perchè andava in giro con ragazze più grandi di me».

Non contenta la Katia già così giovane si vendicò. «Un pomeriggio invece di entrare sulla 500 con cui il mio fidanzato mi era veuto a prendere sono salita sulla macchina del farmacista piuttosto che sulla sua» poi la fuga a Venezia per andare a studiare. Ma nei scorsi giorni katia ha voluto raccontare del suo incontro con il grande Alberto Sordi: «Mi ha mandato 100 rose rosse dopo che ci siamo conosciuti al teatro dell'Opera». Un bel rapporto romantio e focoso ma «lui non voleva i rapporti duraturi»

Alfonso Signorini torna per parlare soprattutto del termine "focoso" «Ero una bella ragazza e lui era Alberto Sordi». All'epoca inoltre la cantante era già fidanzata con josè ma non poteva dire di no a Sordi. «Dai Alfonso era Alberto Sordi aveva un fascino irresistibile, come facevo a dirgli no».

«Katia scusa ma meglio Sordi o Giucas?» senza dubbi l risposta della cantante «Meglio Sordi»