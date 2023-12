Il Messaggero si illumina per i suoi 145 anni: le immagini del videomapping sul palazzo di via del Tritone

Il Messaggero si illumina, e con la luce racconta una storia. Quella di un giornale che in 145 anni la storia l’ha attraversata, commentata e l’ha anche fatta, con le sue prime pagine iconiche, le firme prestigiose, le foto scoop. Una storia che ogni giorno diventa futuro. E che dalle 17.01 di oggi si accende. Per riviverla basta alzare gli occhi, verso il palazzo di via del Tritone. Un videomapping, realizzato in collaborazione con Enel X e proiettato sulla facciata, vi farà viaggiare nel tempo.