Roma, arriva la statua di Alberto Sordi sulla Casilina. Al via concorsi di idee “I romani per Alberto Sordi” per realizzarla

E' stato presentato presso la Fondazione Museo Alberto Sordi, il concorso di idee “I romani per Alberto Sordi” per la realizzazione di una statua per "l'artista" da collocare nel territorio del V municipio, la location potrebbe essere il Parco di Villa De Sanctis oppure dove si svolse la scena finale di “Un borghese piccolo piccolo” accanto al “cannone”. E’ stato presentato dalla Fondazione Museo Alberto Sordi, la Fondazione Alberto Sordi per i giovani, in collaborazione con il V municipio, il concorso che porterà alla realizzazione di un "manufatto" in bronzo o altro materiale, anche di riciclo, purché non deperibile e sicuro, che poi verrà inserito nel territorio urbano del V municipio. Un tributo al Maestro della comicità italiana destinato a durare nel tempo e sottolineare non solo la bravura di uno degli attori cardine del cinema italiano, ma l’amore reciproco che egli provava per tutti i suoi concittadini, proprio nel municipio le cui strade, i quartieri e i monumenti sono state tra le location predilette del cinema neorealista e della commedia all’italiana. Presentato il bando, entro giugno la consegna dei bozzetti, entro la fine dell’estate ci sarà la selezione e poi la Fondazione Alberto Sordi, si farà carico dei costi della realizzazione della statua, deciderà l’artista che materialmente eseguirà i lavori. I primi tre finalisti (under 35 e che abbiano conseguito il diploma nella città di Roma, ndr) riceveranno un premio in denaro (5mila, 3mila e 2mila euro) e agli altri verrà consegnato un attestato di partecipazione da parte del municipio per sottolineare il forte legame che unisce i giovani al grande artista. Tutto il materiale dei progetti relativamente ai bozzetti, dovranno essere consegnati a mano in busta chiusa, presso l’ufficio di presidenza del V municipio in via Torre Annunziata 1 entro e non oltre il 15 giugno 2023 esclusivamente il martedì e il giovedì dalle ore 9 alle 12.

Il bando e i moduli di partecipazione del concorso possono essere consultabili sul sito del comune di Roma.