Il Segno delle Donne, Tosca D'Aquino nei panni di Titina De Filippo

I grandi politici, condottieri, intellettuali, scienziati, che vengono ricordati nei manuali di storia sono spesso uomini. Ma è stato davvero sempre così? Titina De Filippo, Ave Ninchi, Ada Pace, Maria Signorelli, Maria Montessori e Marta Abba ci insegnano di no: queste straordinarie donne del Novecento italiano, insieme ad altre purtroppo poco conosciute, hanno lasciato un segno profondo nella storia culturale e sociale del nostro Paese. A raccontare le loro storie la quarta stagione de “Il Segno delle Donne”, una coproduzione Rai Cultura – Anele, prodotta da Gloria Giorgianni, in onda da mercoledì 1° novembre alle 21.10 su Rai Storia, che prosegue il racconto di quelle figure femminili che hanno fatto la differenza e hanno cambiato la Storia italiana, tramite le interpretazioni di sei attrici intervistate da Angela Rafanelli.Attraverso i “faccia a faccia” tra Angela Rafanelli e sei attrici che prestano il loro volto, la loro immagine e la loro voce, si delineano i profili di sei eccellenze femminili italiane che si sono contraddistinte per il loro talento, ognuna nel proprio campo: dallo spettacolo allo sport, dal cinema alla scienza. Nella conversazione con Angela Rafanelli, in cui si affrontano gli aspetti importanti sia della vita professionale che di quella privata, emergono la storia, la personalità e il carattere di ciascuna. Le protagoniste di questa nuova edizione vanno da Tosca D’Aquino, nei panni dell’attrice e drammaturga Titina De Filippo, considerata una tra le più grandi attrici teatrali del Novecento, ricordata anche per la sua carriera cinematografica al fianco di grandi dello spettacolo come Totò, Vittorio De Sica, Vittorio Gassman, Alberto Sordi e Nino Manfredi, a Paola Minaccioni nelle vesti dell’attrice e conduttrice Ave Ninchi, un’artista dall’animo gentile e dalla spumeggiante vis comica. Nella terza puntata, Arianna Ninchi è Ada Pace, in arte “Sayonara”, una delle leggende dell'automobilismo italiano, temutissima dai colleghi uomini, mentre Caterina Corbi dà voce e volto a Maria Signorelli, celebre burattinaia e scenografa. Donatella Finocchiaro impersona l’educatrice e pedagogista Maria Montessori, tra le prime donne a laurearsi in medicina in Italia e colei che ha rivoluzionato l'educazione infantile in tutto il mondo e, infine, Ilenia Pastorelli è Marta Abba, attrice impetuosa e passionale, una delle più grandi interpreti del secolo scorso e musa ispiratrice di Luigi Pirandello.Una docu-fiction caratterizzata da una struttura e un linguaggio narrativo dinamici e moderni, un racconto scandito in due atti rappresentativi di due età, due momenti emblematici o due temi cardine delle loro vicende, umane e professionali, supportati da una accurata trasformazione – trucco e costumi – delle attrici e dai cambi di ambientazione e degli elementi scenici. “Il Segno delle Donne” unisce la narrazione fiction a un’attenta indagine documentaristica: le interviste, infatti, sono realizzate mettendo in scena parole realmente usate dalle protagoniste, accuratamente selezionate e/o ricostruite, storicamente verificate, grazie all’uso di fonti dirette come lettere, diari, colloqui con giornalisti e discorsi pubblici, portati alla luce dagli autori con la consulenza della storica Elvira Valleri.Ad arricchire il racconto saranno soprattutto immagini inedite e filmati di repertorio, ma non mancheranno anche testimoni illustri come Carlo Verdone, Sergio Rubini, Ennio Coltorti e i familiari delle protagoniste, tra cui la figlia di Maria Signorelli Giuseppina Valpolicelli e Arianna Ninchi, nipote di Ave Ninchi. Tra le altre testimonianze anche quella dell’ex pilota Arturo Merzario, della Presidente dell’Istituto Pirandelliano e degli studi sul teatro contemporaneo Annamaria Andreoli, della storica del teatro e studiosa di Titina De Filippo Simona Scattina, della Dottoressa di ricerca in storia del teatro presso La Sapienza Chiara Pasanisi, della Docente di storia della pedagogia presso la LUMSA Paola Trabalzini e della Presidente Associazione Romana Montessori Daniela Dabbene.“Il Segno delle Donne” è una co-produzione Rai Cultura – Anele con Angela Rafanelli, realizzata da Anele. Prodotta da: Gloria Giorgianni. Regia di: Michele Imperio (Maria Signorelli, Titina De Filippo, Maria Montessori) e Marco Spagnoli (Ada Pace, Ave Ninchi, Marta Abba).