Gf Vip, Iva Zanicchi e il flirt con Alberto Sordi: «Sono scappata». Katia Ricciarelli: «Hai fatto male»

Lunedì 1 Novembre 2021, 23:41

Iva Zanicchi però non ha ancora abbandonato la casa è ancora fuori dalla porta rossa. Stavolta l'Aquila di Ligonchio aspetta una "rivale" in amore che è tra i concorrenti del Gf Vip. La nemica è Katia Ricciarelli che viene chiamata in confessionale. L'uomo che sta nel condenzioso è Alberto Sordi. La scorsa puntata era stata Katia a raccontare infatti del suo flirt con Albertone e delle doti nascoste dell'attore.

Nel confessionale Katia torna a parlarne ma non da sola

Gf Vip, Katia Ricciarelli racconta il flirt con Alberto Sordi: «Stavo con Carreras ma Alberto era molto focoso»

Gf Vip, Iva Zanicchi incontra Katia

Parte il collegamento con iva Zanicchi: «Tu sei una dea però dobbiamo parlare di Alberto Sordi».

Ti racconto la mia avventura con Sordi

«Ci siamo conosciuti in un salotto bene di Roma mi aveva portato Fellini. Io sono rimasta incantata da Alberto, era un bravissimo imitatore. Lui mi corteggiava mi mandava i fiori. Mi ha voluta come madrina per un film sul calcio finita la proiezione del film che avevamo visto insieme io ero timidissima e quindi per superare la serata ho cominciato a bere, ma io ero astemia, e mi sono ubriacata. Sono uscita dal ristorante e mi sono sentita malissimo e sono dovuta andare in albergo. Lui mi aveva prenotato una suite ma quando è veto non ce l'ho fatta. Alberto è arrivato mi ha bussato e gli ho detto che lo avrei raggiunto nella sua stanza ma stavo talmente male che mi sono fatta venire a prendere e sono scappata. Gli ho lasciato un biglietto. Poi lui mi ha chiamato per dirmi "non sai che ti sei persa" e io ancora me ne pento». Katia da della fessa all'amica: «Io sono stata molto contenta di aver fatto la sua conoscenza per me era come toccare il cielo con un dito. E si lo confermo io ci sono stata»