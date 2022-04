Sabatucci: "La Romanità al Parioli il 2 maggio anche con chi Roma l'ha scelta senza nascerci"

Venerdì 29 Aprile 2022, 12:06 - Ultimo aggiornamento: 12:33

Il 2 maggio 2022, alle ore 21.00, presso il Teatro Parioli andrà in scena «Alla Ricerca della Romanità Perduta», serata-evento di beneficenza organizzata da OISMA APS (Osservatorio Italiano Studio e Monitoraggio Autismo) e Seconda Stella. I proventi della serata saranno devoluti all’Osservatorio. Lo spettacolo vuole celebrare lo spirito di Romanità espresso dai suoi più grandi cantori moderni, figli della città che negli ultimi 150 anni, ne hanno saputo cantare gioie, glorie e miserie, artisti che non ci sono più ma che ci hanno lasciato un’eredità inestimabile e immortale.

Sarà così interpretata, raccontata e rivisitata l’opera di poeti e artisti come Giuseppe Gioacchino Belli, Alberto Sordi, Vittorio De Sica, Elena e Aldo Fabrizi, Gigi Magni, Ennio Morricone, Gigi Proietti, Monica Vitti, solo per citarne alcuni. A farli rivivere saranno romani doc o romani acquisiti, perché Roma accoglie tutti ed è aperta a tutti. La conduzione è affidata a Fabrizio Sabatucci, ideatore della serata con Paolo Mastrorosato e Massimiliano Papaleo, che si alternerà sul palcoscenico insieme a numerosi artisti come Michela Andreozzi, Massimiliano Vado, Max Paiella, Paola Tiziana Cruciani, Massimo Werthmuller, Giorgio Gobbi, Luca Manfredi, Francesco Venditti, Federica Cifola, Gabriele Linari, Cristiana Vaccaro, Riccardo Scarafoni, Silvia Gavarotti, Fabrizio Gaetani, Fabrizio Giannini, Mago Lollo, Gianluca Crisafi e Gianni Romani, Viviana Colais e Stefano Vona Bianchini, Fabrizio Pucci e I Ragazzi dell’OISMA. Arricchiranno il palco con un loro saluto Lino Banfi, Christian De Sica, Ricky Tognazzi, Simona Izzo, Paolo Conticini, Giulio Scarpati.