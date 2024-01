Nuova Galleria Alberto Sordi: ecco quali negozi e ristoranti sono presenti all'interno

Inaugurata la nuova Roma dopo un lungo periodo di lavori e modifiche. La Galleria Alberto Sordi è stata chiusa per poi essere riaperta completamente sotto un'altra veste poiché faceva parte di un progetto di riqualificazione e restyling promosso dal Fondo Megas, gestito da Prelios SGR, il cui unico quotista è la Fondazione Enasarco. I lavori sono durati circa un anno ed oggi uno dei luoghi caratteristici di Roma è stato riaperto al pubblico con importanti novità. "Siamo davvero felici per questo importante intervento di rigenerazione che restituisce alla città uno dei suoi salotti più eleganti e più amati: un luogo che torna ad essere crocevia per lo shopping di qualità e gli eventi artistici e culturali". Ha affermato il primo cittadino di Roma Roberto Gualtieri. Ha poi aggiunto che si tratta di un progetto di recupero in grado in grado di valorizzare le architetture liberty della struttura e allo stesso tempo di migliorarne l'impatto ambientale. "L'ulteriore testimonianza di un grande fermento che sta coinvolgendo la capitale tra centinaia di cantieri, grandi interventi di riqualificazione e significativi impatti occupazionali, nel segno della crescita, della sostenibilità e dell'inclusione". Ha concluso. Il nuovo progetto della Galleria Alberto Sordi ha previsto una riduzione di 15 negozi, tra cui 4 tra bar e ristoranti e diversi grandi locali sopra i 2mila metri quadrati. Tra i locali che apriranno ci sono: il negozio di giocattoli Hamleys, la pasticceria di Iginio Massari, la libreria Mondadori Bookstore, con uno spazio dedicato a cultura e intrattenimento, Uniqlo, la famosa marca di abbigliamento giapponese, primo negozio a Roma, nei prossimi mesi aprirà anche Havaianas, il famoso marchio di infradito, Ristorante Stendhal, l'Antica Focacceria San Francesco, Rossopomodoro. FOTO: SHUTTERSTOCK MUSICA: PROJECT A_KORBEN