La Galleria Alberto Sordi a Roma riapre al pubblico

Riapre dopo i lavori di restauro e messa in sicurezza la Galleria Alberto Sordi a Roma, a pochi passi da Palazzo Chigi. La struttura storica riapre ai cittadini e ai negozi. Tra gli ospiti della serata inaugurale, condotta da Ilaria D’Amico, anche l’attore Christian De Sica: “Sono molto contento che con questa galleria si ricordi un grande attore come Alberto Sordi. Qui ci ho girato tra l’altro una scena di Borotalco con mio cognato Carlo. Ho tanti ricordi che mi legano a questa galleria”. A rappresentare il governo il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso: “La Galleria Alberto Sordi è molto importante per Roma e per l’Italia. Un emblema del Made in Italy, della cultura, della storia, dell’arte e certamente dell’impresa italiana che qui trova la sua giusta raffigurazione”.