Alberto Sordi, tutta la carriera del grande attore in un video

Alberto Sordi, capo spirituale di Roma, capo spirituale di un'intera Nazione. Mille volti, un unico talento che gli è valso un'innumerevole quantità di premi. "Il marchese de Grillo", "Un americano a Roma", "I vitelloni", "Il vigile": con i suoi oltre 150 film è diventato emblema della commedia all'italiana. Amato e ammirato in tutto il Paese, è considerato ancora oggi un pilastro del cinema: le sue pellicole sono intramontabili. In questo video ripercorriamo alcune delle tappe fondamentali della sua vita: dal rifiuto all'Accademia dei Filodrammatici di Milano (per il suo accento "troppo romano") al successo immortale dei suoi personaggi. Tutta la carriera del grande Alberto Sordi in 1 minuto.