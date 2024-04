Lukaku-Gabbia, lo sfottò di Ryanair: «Quando cerchi di salire per primo sull'aereo ma non hai il priority»

Lo scontro tra Lukaku e Gabbia aveva già esaltato i tifosi giallorossi, ma poi ci ha pensato anche Ryanair a scherzare sull'accaduto. In occasione del secondo gol della Roma nei quarti di finale di Europa League contro il Milan, l'attaccante belga mantiene un viene lanciato in profonddità con il centrale rossonero alle calcagna. Per prendere il pallone, l'ex Villarreal cerca di sfidare in un corpo a corpo l'ex Inter che, invece, con una spallata lo respinge perdendo poi l'equilibrio. Proprio questo scontro ha galvanizzato tutti i giallorossi, che hanno esaltato la prestanza fisica di Romelu.

Il post di Ryanair

L'episodio ha fatto subito il giro del web e Ryanair, che ha adottato una strategia comunicativa molto aperta alle tendenze dei social con un tono di voce giovanile e scherzoso, non ha perso tempo.

La compagnia aerea irlandese, infatti, ha ricondiviso il video dello scontro riportando una delle dinamiche dell'aeroporto: «Quando cerchi di salire per primo sull'aereo ma non hai comprato il priority». La società è diventata virale, soprattutto su TikTok, dove usa anche l'autoironia per trattare non solo le lamentele dei viaggiatori, ma anche i loro comportamenti più disparati.

Quando cerchi di salire per primo sull'aereo ma non hai comprato il priority https://t.co/wPSYnfJIMh — Ryanair Italia (@Ryanair_IT) April 19, 2024