Incidente in via Mediana ad Aprilia, un morto e quattro feriti. «Mix tra alta velocità e asfalto bagnato»

Primo maggio di sangue ad Aprilia dove una persona è morta in un gravissimo incidente stradale. Lo schianto si è verificato questo pomeriggio verso le 18 in via Mediana Cisterna, alla periferia della città. Una Peugeot 308 con a bordo cinque persone, tutte di origini nigeriane, è uscita fuori strada finendo contro un palo del telefono.

Un impatto violentissimo che non ha lasciato scampo ad un uomo deceduto sul colpo dopo essere stato sbalzato dall'abitacolo. Altre quattro persone, due donne e due uomini, sono rimaste ferite gravemente e trasportate dal 118 presso gli ospedali di Aprilia e Latina. Sul posto per i rilievi sono presenti gli agenti della polizia locale di Aprilia, i Carabinieri ed i vigili del fuoco. Da ricostruire la dinamica del sinistro, anche se dai primi accertamenti la causa potrebbe essere un mix tra alta velocità e asfalto bagnato.