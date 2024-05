Ragazza ferita a Sezze, arrestato il fratello del ricercato

Si stringe il cerchio intorno all'uomo che ha sparato e ferito una ragazza a Sezze nella notte tra sabato e domenica scorsi. I carabinieri del comando provinciale di Latina, nella serata del 30 aprile, durante i controlli straordinari sul territorio lepino, finalizzati alla prevenzione ed al contrasto dei reati, hanno fermato e arrestato un uomo di 44 anni, romeno, residente nella città.

L'uomo è stato fermato in flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio: durante una perquisizione domiciliare è stato trovato in possesso di 84 grammi di marijuana suddivisa in involucri, nonché di un bilancino di precisione.

Lo stupefacente e l'attrezzatura sono stati sequestrati. L'uomo, dopo le formalità, è stato posto agli arresti domiciliari, su disposizione dell’autorità giudiziaria, in attesa di rito direttissimo che si terrà questa mattina.

L'arresto è avvvenuto nell'ambito delle ricerche dell'uomo che al termine di una rissa nella zona di "Ferro di cavallo" a Sezze ha esploso un colpo di arma da fuoco che ha ferito una ragazza di 20 anni al malleolo. Era lui che i carabinieri cercavano nei controlli disposti dal comando provinciale in alcune abitazioni dove si ritiene che possa essersi nascosto. Tra gli obiettivi controllati anche la casa del fratello dove il ricercato non c'era e dove è stata trovata la droga. Le ricerche continuano.