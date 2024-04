Infortunio Lazzari, costretto al cambio durante Genoa-Lazio: come sta e le condizioni

Momento difficile per Igor Tudor che nei continui esperimenti per trovare la miglior formazione ha perso Manuel Lazzari. L'esterno biancoceleste ha dato forfait a causa di un problema fisico che lo ha costretto a lasciare il campo nel primo tempo di Genoa-Lazio. A scatenare tutto è stato un cross dell'ex Spal, che ha cercato di servire in area. Quel passaggio alto, però, ha causato un problema muscolare al numero 29 biancoceleste.

Infortunio Lazzari: le condizioni e come sta

Durante un'azione offensiva, Manuel Lazzari ha cercato di servire Castellanos al centro dell'area. Al momento del traversone, però, l'esterno ha accusato un problema fisico e per questo al 36' è stato costretto a chiedere il cambio. Un problema muscolare per l'ex Spal, che uscendo dal campo si è abbassato i calzettoni. Una volta in panchina, Lazzari è stato trattato dallo staff medico con del ghiaccio che è stato applicato sulla zona dolorante.

L'effettiva entità dell'infortunio verrò valutato nei prossimi giorni, con il calciatore che si sottoporrà ad esami strumentali.