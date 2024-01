Lazio, Castellanos a rischio per il Lecce: esami in giornata per l'argentino. Sarri ragiona sull'attacco

C'è ancora un clima di euforia a Formello. Il quarto derby vinto degli ultimi sei ha sancito la rinascita definitiva della Lazio in questa stagione, che da Empoli a mercoledì hanno inanellato quattro importanti vittorie consecutive. Notizia migliore non poteva esserci per Sarri a cavallo del nuovo anno, ma il tecnico sta già pensando al prossimo ostacolo: «Per noi per il Lecce è importantissimo dal punto di vista mentale. Se superiamo questa gara vuol dire che abbiamo fatto davvero un passo in avanti. Recuperare dopo i derby non è facile, sarà un bel momento di verifica. Certo che la Lega ci ha fatto il trabocchetto mettendoci la gara domenica alle 12:30».

La grande gioia per l'ennesima vittoria nel derby rischia però di essere raffreddata da un altro infortunio. È vero che Isaksen e Zaccagni sono stati recuperati in un batter d'occhio, ma ora in dubbio c'è Castellanos. L'attaccante argentino aveva accusato un fastidio all'adduttore sinistro durante il primo tempo della stracittadina. Motivo per il quale prima del duplice fischio avevano iniziato a riscaldarsi Isaksen e Pedro.

Durante l'intervallo l'allarme è rientrato, ma in realtà giocandoci sopra il numero 19 ha rischiato di peggiorare le cose. Al 77' infatti è uscito zoppicando e ieri aveva ancora dolore.

Le possibilità di Sarri per il reparto offensivo

Nella giornata di oggi Taty proseguirà le terapie e verrà valutato dallo staff medico biancoceleste con degli esami strumentali. La speranza è quella che non si tratti di nulla di grave, ma se l'argentino non dovesse farcela, allora contro il Lecce a Sarri resterebbero due possibilità. La prima, quella più razionale, spostare Felipe Anderson al centro dell'attacco cavalcando le ultime due buone prestazioni. La seconda, quella più rischiosa, accelerare il rientro di Immobile e schierarlo già dal 1' anziché farlo entrare dalla panchina, non proprio il massimo in vista poi della Supercoppa Italiana. Nelle prossime ore sono attese novità.