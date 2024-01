Lazio, Lotito: «Il derby è un campionato a parte. Voglio un 2024 con la determinazione delle ultime gare»

Sono arrivati anche gli auguri del presidente Lotito alla Lazio. In vista dei 124 anni del club ecco come si è espresso il presidente ai canali ufficiali biancocelesti: «Buon compleanno a tutti i laziali. Sapete che questa ricorrenza suscita in noi sentimenti di grande passione e attaccamento ai colori biancocelesti. Oggi è una giornata importantissima, preludio di ciò che sarà domani, quando avremo un appuntamento importante. Sono 124 anni che oltre ai risultati sportivi cerchiamo di esaltare gli aspetti valoriali dell'individuo e soprattutto vogliamo che questi aspetti e valori vengano preservati e tramandati nelle prossime generazioni».

Lazio, le parole del presidente Lotito

E ancora: «Stiamo cercando di creare un legame indissolubile tra club, tifoseria e società, basato sul rispetto reciproco e non solo per raggiungere i risultati sportivi, ma per coltivare un percorso unitario in cui portiamo avanti i valori e l'orgoglio di essere laziali». Sulle iniziative: «Stiamo costituendo un club dei laziali al Senato. Vogliamo essere punto di riferimento, avere l'orgoglio di essere laziali, di essere diversi nell'accezione positiva del termine, quindi con la voglia di essere simbolo sportivo e sociale, per questo anche a livello di comunicazione vogliamo fare in modo che tutti possano essere in contatto con la squadra, rivedendo le gesta dei nostri beniamini e avere l'orgoglio di essere laziali».

Lotito: «Il derby è un campionato nel campionato»

L'appello ai tifosi: «Dico ai tifosi di avere fiducia in una società in crescita, forte e solida che farà vedere il suo peso con fatti e non con le parole, e farà cose concrete». Poi sulla stracittadina: «Il derby è un campionato nel campionato.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La supremazia è legata ai fatti, ai risultati. Si tratta di un appuntamento importante in cui i nostri tifosi devono essere il nostro dodicesimo uomo in campo. Dobbiamo credere nella forza di un gruppo: solo con i nostri sostenitori il singolo potrà mettere a disposizione della squadra il proprio valore». Poi ha proseguito: «Dal 2024 vorrei che la squadra mantenesse il profilo delle ultime partite, di gruppo, determinazione, voglia di raggiungere gli obiettivi e creare un gruppo unico con i tifosi per creare un corpo unico, così da regalare i risultati ai tifosi. Non saranno solo aspettative, ma anche fatti. Daremo tutto per essere punto di riferimento di questa città, ancora».