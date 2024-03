La Lazio vince nel segno di Castellanos: 3-2 sul Frosinone, i biancocelesti la ribaltano nel secondo tempo (in attesa di Tudor)

Nella settimana più difficile la Lazio torna a vincere. Dopo un inizio complicato la squadra di Martusciello riesce a ribaltare il gol di Lirola grazie a Zaccagni e un Castellanos formato super, autore di una doppietta appena entrato al posto di Immobile. Il Frosinone prova a reagire con Cheddira e tiene aperta la gara fino alla fine, ma non basta per evitare la sesta sconfitta nelle ultime sette partite. Torna invece a sorridere la Lazio dopo tre ko di fila e Serie A e non molla una difficile corsa all'Europa che adesso ripartirà con Tudor.

Primo tempo in parità: apre Lirola, risponde Zaccagni

Pronti, via Martusciello conferma la formazione prevista, mentre Di Francesco alza Gelli in attacco. Il Frosinone parte subito meglio, come si evince dalla prima occasione di testa di Cheddira, e al 13’ già è avanti. Lirola si fa trovare pronto sul cross di Zortea e non lascia scampo a Mandas. Come prevedibile la Lazio è frastornata dai fatti della settimana che ha portato alle dimissioni di Sarri e per vedere la prima conclusione verso Turati bisogna attendere il 26’ con il destro largo di Immobile. I ciociari invece spingono e sfiorano il raddoppio ancora con Cheddira, ma soprattutto al 36’ con Gelli, poco reattivo davanti a Mandas. Serve una scintilla per la squadra di Martusciello e quest'ultima arriva due minuti dopo. Zaccagni viene lasciato troppo solo in area e sul cross di Guendouzi sigla il pareggio col piattone sinistro.

Un guizzo che sveglia definivamente la Lazio, vicina al 2-1 con Immobile in chiusura di prima frazione.

Castellanos entra e decide la partita con una doppietta

Il secondo tempo si apre subito con ritmi alti, stavolta da entrambe le parti. La Lazio, in campo subito con Lazzari al posto dell'infortunato Pellegrini, crea più pericoli e il coniglio dal cilindro lo trova con altri due cambi. Neanche il tempo di inserire Vecino e Castellanos che proprio quest'ultimo svetta di testa come all'andata e al 57' firma il vantaggio biancoceleste. La squadra di Martusciello si scioglie del tutto e cinque minuti dopo cala il tris, ancora con il Taty, al posto giusto dopo un palo di Casale. Due colpi pesanti per il Frosinone, che però viene risvegliato dall'acrobazia di Cheddira, l'ultimo a mollare. Il marocchino addirittura firma il momentaneo pareggio dopo un regalo di Mandas, ma l'esultanza gli viene strozzata dalla bandierina alta dell'assistente. Di Francesco prova così il tutto per tutto sbilanciando la squadra con Seck, Kaio Jorge e Valeri, ma esponendosi ai contropiedi della Lazio rischia di capitolare all'81', ma Luis Alberto centra il legno con grande salvataggio di Turati. Nel finale Martusciello inserisce Isaksen e Kamada, Di Francesco invece aggiunge Reinier alla già nutrita manovra offensiva, ma la corrida delle occasioni non cambia il risultato finale: 2-3.