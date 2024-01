Lazio, Castellanos pronto per una maglia contro il Napoli. Mercato: l'Atalanta chiede un rilancio per Cambiaghi

Il cammino verso la sfida col Napoli procede a suon di prove tattiche. Ieri pomeriggio la Lazio è entrata nel vivo della preparazione al match con i campani subito con una buona notizia: Rovella si è allenato in gruppo. Confermate le buone sensazioni di mercoledì, quando il regista era stato semplicemente gestito nella seconda seduta di giornata. Con l'ex Juve recuperato, col Napoli restaranno ai box solamente in tre, ovvero gli squalificati Immobile e Zaccagni e l'infortunato Patric.

Lazio, Sarri con tre assenze verso il Napoli. Mercato: tentativo per Cambiaghi respinto dall'Atalanta

Lazio, le idee di Sarri in ottica Napoli

In attesa del penultimo allenamento tattico della settimana, la Lazio domenica scenderà in campo col solito 4-3-3. Tra i pali ci sarà Provedel. In difesa Gila, Romagnoli e Marusic procedono verso una maglia, mentre il quarto slot sarà occupato da uno tra Lazzari e Pellegrini. Sulla linea mediana tutto sembra portare il ritorno di Luis Alberto dal 1' nel terzetto con Rovella e Guendouzi. Davanti infine Castellanos scalpita per giocare titolare. Col Taty al centro del tridente Isaksen è destinato alla fascia destra e di conseguenza Felipe Anderson si dirotterà a sinistra.

Mercato: Cambiaghi nome caldo, ma serve un rilancio

Nel frattempo si continua a ragionare sul mercato. La Lazio ha fatto la sua prima mossa per Nicolò Cambiaghi: 8 milioni di euro di offerta. Peccato che per l'Atalanta non bastano. Per interrompere il prestito a Empoli (il secondo di fila) sarà necessario alzare la cifra di altri 3 milioni. A quel punto se ne potrà discutere. Così il club capitolino riflette sul da farsi e valuta anche altre possibilità. I nomi più caldi oltre il classe 2000 restano Rafa Silva ed El Ghazi, ma non sono escluse altre sorprese da qui al termine della finestra di scambi invernale.