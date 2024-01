Lazio, prove tattiche anti Napoli: Castellanos in pole. Ballottaggio Pellegrini-Lazzari

Si continua con la tattica a Formello. Contro il Napoli la Lazio avrà due obiettivi in uno: vincere e cancellare la brutta figura in Supercoppa contro l'Inter. Il tecnico e lo stesso ds Fabiani continuano a ripeterlo alla squadra che oggi pomeriggio si è ritrovata di nuovo nel centro sportivo di Formello. Il Comandante ha diretto i suoi calciatori in una lunga seduta tattica divisa tra analisi video e lavoro sul campo. Rispetto agli ultimi giorni si è rivisto Kamenovic in gruppo. Zaccagni ha lavorato in maniera differenziata, mentre Patric è ancora ko con la spalla destra.

Lazio, le idee si Sarri in ottica Napoli

Le prove tattiche di oggi hanno dato ulteriormente una certezza: domenica contro il Napoli il tridente sarà composto da Isaksen, Castellanos e Felipe Anderson. A questo punto i dubbi rimangono due. Il primo è a centrocampo, dove Luis Alberto e Vecino si contenderanno un posto nel terzetto con Rovella e Guendouzi, ma lo spagnolo è favorito. Dietro infine Sarri deciderà in extremis su chi puntare tra Pellegrini e Lazzari. Il resto del reparto sarà completato da Marusic, Gila e Romagnoli. In porta ovviamente Provedel.

Domani pomeriggio andrà in scena la rifinitura, ma non sarà anticipata dalla conferenza stampa di Sarri.