Lazio, Sarri ritrova Castellanos, ma è ancora senza Patric: lo spagnolo salta il Napoli ed è a rischio per l'Atalanta

Dopo la ripresa di ieri a Formello, oggi la Lazio entrerà nel vivo della preparazione tattica al match con il Napoli. Sarri ha infatti inserito una doppia seduta nel programma settimanale che poi culminerà con tutti allenamenti pomeridiani. Già ieri il Comandante ha iniziato a studiare alcuni dettagli in vista del match con i partenopei e ha potuto riabbracciare un protagonista. A due settimane dallo stiramento rimediato all'adduttore sinistro infatti si è rivisto in gruppo Castellanos.

Lazio, Sarri ritrova Castellanos

Nei piani il Taty sarebbe dovuto rientrare proprio per la sfida di campionato con i campani. Ieri c'è stato il primo assaggio con solo una parte di allenamento con i compagni, ma già da oggi è previsto il via libera definitivo per l'ex Girona. Starà poi a Sarri decidere se farlo giocare subito dal 1', ma non per 90 minuti visto che ha appena recuperato, oppure farlo partire dalla panchina con Felipe Anderson schierato falso nueve. L'importante però è aver recuperato un'altra pedina viste anche le assenze per squalifica di Immobile e Zaccagni.

Niente da fare per Patric: spagnolo out col Napoli e a rischio per Bergamo

Alla nota lieta in attacco però ne corrisponde una stonata in difesa. Continua infatti il calvario con la spalla destra per Patric. Lo spagnolo era uscito al 23' della sfida col Lecce dopo il contrasto con Almqvist che aveva riacutizzato le scorie per l'impatto con Lucca a Udine. Il numero 4 in fin dei conti ha riportato un trauma contusivo, ma il dolore non passa, così dopo aver saltato la Supercoppa contro l'Inter, ora l'ex Barcellona sarà costretto a rimanere fuori anche col Napoli e a rischio c'è anche l'altro scontro diretto con l'Atalanta.

Non proprio un'ottima notizia per quello che ormai è diventato un leader del 4-3-3 di Sarri.