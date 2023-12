Rimonta Lazio: 3-1 al Frosinone con Castellanos, Isaksen e Patric

La Lazio trema contro il Frosinone, ma alla fine esulta. I ciociari passano in vantaggio con il rigore perfetto di Soulé, ma Sarri si gode finalmente i nuovi acquisti nel momento del bisogno. Castellanos e Isaksen confezionano una rimonta sugellata con il secondo gol in carriera in Serie A di Patric. Con questo 3-1 i biancocelesti chiudono il 2023 con la seconda vittoria di fila e il primo risultato ribaltato in questo campionato. La giusta iniezione di fiducia in vista della difficile corsa al quarto posto.

Primo tempo bloccato e con poche emozioni

Pronti via Sarri conferma Castellanos davanti e la stessa difesa di Empoli con Pellegrini a sinistra. Nessuna sorpresa invece tra le file del Frosinone che è la prima squadra a creare un pericolo con Harroui, schierato trequartista alle spalle di Soulé e Kaio Jorge. La manovra della Lazio ci mette un po’ a decollare. La densità di gioco non manca, ma il primo tiro verso Turati arriva solamente al 32’ sull’insidiosa punizione dalla sinistra di Zaccagni, mentre i ciociari tornano a farsi vedere al 38’ col colpo di testa di Monterisi e al 44’ col mancino alto di Brescianini che chiude un primo tempo dinamico, ma con pochi colpi di scena.

Castellanos, Isaksen e Patric ribaltano il gol di Soulé

La Lazio rientra subito con una novità: fuori Felipe Anderson (accompagnato dai fischi) e dentro. Sarri cerca una scossa che in apertura sfiora subitocon un gran tiro dalla distanza che sfiora il palo. Il terzino sembra in gran forma, ma al 54’ è costretto a uscire per l'ennesimo infortunio. Tempo di fare il cambio con Hysaj che arriva l'episodio che sblocca la gara., leggermente trattenuto da, colpisce la palla di mano: rigore. Il penalty viene confermato dopo la revisione espiazzaper l’1-0 ospite. Sarri vuole più energia in mezzo al campo, così toglie Kamada per inserire, ma la scintilla è in arrivo. Al 70’mette dentro un cross perfetto che stavoltanon può non sfruttare. Tempo di registrare il pareggio di testa del Taty che i due nuovi si scambiano i ruoli e in 120 secondi ribaltano il risultato. La Lazio si sblocca definitivamente e chiude i conti addirittura conprima di far rifiatare Zaccagni e Rovella inserendo Pedro e Cataldi. Di Francesco prova a riprendere il match con Caso,, ma la formazione a trazione anteriore non basta.La Lazio invece chiude sfiorando il poker ancora con i soliti Castellanos e Isaksen.