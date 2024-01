Lazio-Roma, finale infuocato con Pedro, Azmoun e Mancini espulsi: cosa è successo

Il finale di Lazio-Roma ha toccato temperature altissime fino a sfociare nel fuoco di risse sfiorate in campo tra i giocatori che hanno portato a ben tre espulsioni. Ad essere stati puniti con il cartellino rosso sono stati Pedro, Azmoun e Mancini. Ultimi minuti difficili da gestire per Orsato che si è visto costretto a sventolare ben tre rossi ai primi due per delle risse, mentre il terzo per delle parole che non sono piaciute al direttore di gara.

Lazio-Roma, Bove colpito da una bottiglia di birra dai tifosi biancocelesti

Cosa è successo in Lazio-Roma

Al 6' di recupero Paredes ha cercato di finire il discorso cominciato con Pedro durante il derby di campionaato con Pedro, con i due che hanno battibeccato spesso. Dopo un confronto con Mancini, è arrivato proprio il numero 16 giallorosso a fare giustizia prendendo per il collo l'ex Barcellona che no ha gradito ed è stato trattenuto da alcuni gicoatori in campo. Per questo Orsato ha sventolato il cartellino giallo a tutti e due, ma quello era il secondo per l'ex Roma che è stato espulso. Rosso diretto, invece, per Azmoun che due minuti dopo ha reagito a un colpo di Rovella rispondendo a sua volta durante un confronto intorno al direttore di gara.

Nel finale di gara delle parole di Mancini non sono piaciute al fischietto vicentino che lo ha espulso proprio doppo il triplice fischio.

Tre espulsi in campo, una bottiglia di platisca arrivata addosso a bove e lancio di fumogeni in tribuna: atmosfera infuocata ben oltre il limite per questo derby di Coppa Italia.