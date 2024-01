Lazio, ancora assente Hysaj a tre giorni dall'Udinese. Passi in avanti per Luis Alberto

Prosegue la preparazione della Lazio alla sfida contro l'Udinese. I biancocelesti come da programma si sono ritrovati nel pomeriggio in campo a Formello per continuare a studiare al dettaglio il match con i friulani, esaminati poco prima anche con un'attenta analisi video. Le vittorie contro Empoli e Frosinone hanno sicuramente restituito il sorriso alla squadra di Sarri, ma nel primo impegno del 2024 sarà vietato ogni calo di concentrazione per evitare di gettare al vento quanto di buono fatto in chiusura dell'anno precedente.

Lazio-Roma, quando si gioca il derby di Coppa Italia? Data e orario della sfida dei quarti di finale (che sarà partita secca)

Lazio, ancora non si vede Hysaj. Migliora Luis Alberto

La seduta pomeridiana ha visto i biancocelesti di nuovo impegnati sulla tattica. Dopo il riscaldamento diviso tra torello, attivazione atletica e rapidità, Sarri ha continuato a premere sulle prove, durante le quali si è visto ancora una volta Felipe Anderson falso nueve nel tridente con Pedro e Isaksen. C'è proprio quest'ultimo in corsa col brasiliano per un posto dal 1' sull'out destro, anche perché in mezzo Castellanos si è meritato una conferma. Nel reparto arretrato Lazzari freme per tornare titolare dopo la squalifica, mentre per Romagnoli si valuterà il da farsi considerando che è appena rientrato e tre giorni dopo l'Udinese ci sarà il derby di Coppa Italia. Non si è visto ancora Hysaj, non al meglio per un fastidio al costato, e Immobile, che si è allenato in mattinata. Migliora a vista d'occhio invece Luis Alberto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Lo spagnolo anche oggi ha alternato il lavoro atletico a quello con il pallone a ritmi ancora più elevati rispetto a ieri e lasciando ottime sensazioni per un rientro anticipato.