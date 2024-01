Lazio-Roma, quando si gioca il derby di Coppa Italia? Data e orario della sfida dei quarti di finale (che sarà partita secca)

È ancora una volta derby in Coppa Italia. L'ipotesi era nell'aria da giorni e ora è ufficiale: dopo aver vinto contro la Cremonese, la Roma approda ai Quarti di finale contro la Lazio. La stracittadina della Capitale, che è a partita secca, ritorna ad infiammare le serate dei tifosi e degli appassionati del calcio italiano. L'aria era tesa già nei giorni scorsi, ma ora in città si torna a respirare la solita atmosfera che anticipa i derby. L'ansia dei tifosi, la temperatura che sale nonostante sia solo gennaio e gli sfottò che diventano sempre più frequenti: una piccola fotografia di una delle rivalità più sentite al mondo.

Dean Huijsen, chi è il difensore che la Roma vuole soffiare al Frosinone: caratteristiche, età e ruolo

Dalla finale del 26 maggio agli altri incontri

Quellpo in programma non è di certo il primo derby in Coppa Italia. La stracittadina più famosa è senza dubbio quella del 26 maggio 2013, quando la Lazio ha trionfato in finale alzando la coppa. Un risultato che è stato scolpito nella memoria di tutti i tifosi biancocelesti, che non perdono occaisone di ricordare quella sonora sconfitta ai cugini. La partita era molto combattuta e la Roma stava passando un momento difficile e di transizione con Aurelio Andreazzoli. L'attuale allenatore dell'Empoli era subentrato a Zdenek Zeman dalla 24ª giornata. Dall'altra parte, invece, la Lazio faceva affidamento a Petkovic in panchina e a Klose che era tra i migliori della squadra insieme a Keita Baldé e Hernanes.

Dopo quell'incontro, Roma e Lazio si sono incontrate ancora nelle semifinali del 2016 con l'andata che è finita 2-0 per i biancocelesti, mentre il ritorno 3-2 per i giallorossi. Anche nel 2011 c'è stato un derby con Totti e compagni che hanno vinto 1-0. Per trovare la sfida più vecchia, invece, bisogna tornare al 1936 con la Lazio che batte 2-1 i giallorossi.

Tra le due, però, la Roma vanta 11 vittorie contro le 7 dei biancocelesti. I pareggi, invece, fino ad oggi sono stati solo 2.

Lazio, dopo Immobile si rivede anche Luis Alberto. Gestione per Romagnoli, out Hysaj

Quando si gioca Roma-Lazio e a che ora

La partita, a eliminazione diretta, si gioca già la prossima settimana e sarà disputata mercoledì 10 gennaio. La Roma, infatti, gioca domenica contro l'Atalanta e non può scendere in campo dopo due giorni. L'orario, poi, è quello che contraddistingue tutti i derby che si giocano negli ultimi anni. Il fischio d'inizio è alle 18.30 per motivi di ordine pubblico.