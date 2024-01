"Lazio 1974 - Grande e Maledetta": dal 5 gennaio su Sky la serie dedicata allo squadrone di Maestrelli

In occasione del cinquantesimo anniversario del primo storico scudetto della Lazio arriva la produzione originale Sky Sport "Lazio 1974 - Grande e Maledetta", uno speciale di 3 puntate prodotto da Sky con la società biancoceleste. Il documentario andrà in onda da venerdì 5 gennaio. Un racconto dettagliato della Lazio di Tommaso Maestrelli, dalla Serie B allo scudetto nel contesto degli anni '70. La prima puntata si intitolerà "La grandezza". Dal 12 gennaio, invece, sarà disponibile anche la seconda puntata "Pistole e Palloni". Dal 19 gennaio andrà in onda l'ultimo episodio "La maledizione". La produzione sarà disponibile per tutto il mese di gennaio. La collaborazione con la società biancoceleste ha permesso di lavorare su un profondo materiale di archivio e inedito. Interviste inedite e testimonianze dei protagonisti del prestigioso scudetto biancoceleste che ha scritto un pezzo di storia del club,

Dove vedere il documentario "Lazio 1974 - Grande e Maledetta"

La produzione originale Sky dedicata alla Lazio dello scudetto 1974 andrà in onda dal 5 gennaio su Sky Sport e in simulcast su Sky Documentaries.

Sarà disponibile anche ondemand e su NOW, oltre che su Sky Go tramite tablet o smartphone. La prima puntata sarà in onda il 5 gennaio alle 19 e alle 24 su Sky Sport Calcio, alle 21:45 su Sky Sport Max e alle 22:45 su Sky Sport Uno. La seconda puntata, invece, a partire dal 12 gennaio alle 23 su Sky Sport Uno, alle 24 su Sky Sport Calcio e alle 24:45 su Sky Sport Max. L'ultimo episodio dal 19 gennaio alle 24 su Sky Sport Calcio.