Lazio, oggi doppia seduta poi weekend libero. Nazionali: Hysaj e Vecino in campo, Marusic no

Prosegue senza interruzioni il programma di allenamenti della Lazio. Dopo la seduta pomeridiana di ieri, oggi Sarri guiderà la squadra per altre due sedute prima di dare il via libera per il weekend. Il Comandante continua a premere sulla tattica in vista della difficile sfida contro il Sassuolo prevista per sabato 21 ottobre alle 20:45 al Mapei Stadium. Un match che dovrà confermare quanto di buono visto nelle sfide contro il Celtic in Champions League e con l'Atalanta in Serie A, di fatto le prime due vittorie consecutive di questo 2023-24.

Doppia seduta e poi weekend libero. La situazione degli acciaccati

Per la partita di Reggio Emilia il tecnico biancoceleste spera che potrà avere l'intero gruppo a disposizione. Al momento in dubbio ci sono Immobile e Luis Alberto, entrambi affaticati. Per il Mago non ci sono timori ed è atteso col resto dei compagni la prossima settimana. Il capitano invece sarà monitorato attentamente al flessore nei prossimi giorni cercando di tornare a disposizione il prima possibile. Atteso in campo a Formello la prossima settimana anche Provedel dopo l'ematoma a un fianco che non gli ha permesso di raggiungere la Nazionale. Inizialmente sembrava destinato a restare nella Capitale anche Zaccagni, ma alla fine è partito comunque verso Coverciano per un'ulteriore valutazione alla caviglia destra in vista del match contro l'Inghilterra anche se non è al meglio.

Marusic, Hysaj e Vecino con le Nazionali

Intanto i tre giocatori chiamati con le Nazionali ieri hanno giocato le loro prime partite, o almeno quasi tutti. Marusic infatti ha riposato nell'amichevole che il Montenegro ha vinto 3-2 con il Libano. Hysaj invece è rimasto tutti i 90 (e oltre) minuti in campo nella vittoria per 3-0 dell'Albania contro la Repubblica Ceca, fondamentale per la corsa all'Europeo. Infine Vecino e l'Uruguay hanno impattato in un 2-2 in casa della Colombia, con il numero 5 biancoceleste subentrato al 72' a Brian Rodriguez.

Sarri li aspetta a Formello da giovedì dopo il secondo e ultimo impegno di questa sosta.