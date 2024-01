Lazio, prove tattiche a due giorni dall'Udinese: torna Hysaj, ancora a parte Luis Alberto e Immobile

Prosegue la marcia della Lazio verso il primo impegno del 2024. Sarri ha ritrovato la sua squadra oggi pomeriggio per lavorare ancora tatticamente. Solito 4-3-3 schierato, in alcuni casi anche contro il possibile 3-5-2 dei friulani. Meglio studiare al dettaglio l'avversario, reduce da un pesante 3-0 rifilato a un club in salute come il Bologna. Mau non avrà sicuramente a disposizione né Luis Alberto e né Immobile, ancora impegnati in un lavoro differenziato con e senza palla, ma oggi ha registrato un altro rientro.

Lazio, ancora prove tattiche: torna in gruppo Hysaj

Dopo due giorni ai box infatti nel pomeriggio odierno si è rivisto Hysaj. L'albanese ha smaltito dei fastidi al costato e ha chiuso così la lista dei rientranti previsti in questa settimana. Nonostante ciò però il numero 23 non è previsto tra i possibili titolari alla Dacia Arena. Il reparto arretrato d'altronde è quello dove risiedono i maggiori dubbi visto che in mezzo Gila, Casale e Romagnoli si giocano un posto accanto a Patric, mentre sulle fasce sono in ballottaggio Lazzari e Pellegrini, non Marusic, destinato a un'altra maglia dal 1'. A centrocampo invece Guendouzi, Rovella e Kamada procedono verso una nuova chance, a meno che Vecino non recuperi all'ultimo sul giapponese, mentre davanti si fa strada l'idea del tridente con Isaksen, Castellanos e Zaccagni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Le ultime prove tattiche saranno previste nelle rifinitura di domattina prima della partenza per il Friuli.