Lazio, Hysaj: «Sassuolo pericoloso non solo per Berardi. Dobbiamo sistemare la classifica»

In assenza della conferenza stampa di Maurizio Sarri ci ha pensato Elseid Hysaj a presentare il match contro il Sassuolo previsto per domani sera alle 20:45 al Mapei Stadium. Ecco come si è espresso il terzino ai canali ufficiali della Lazio: «Servirà sicuramente una partita come sappiamo fare noi, visto che lo scorso anno abbiamo sofferto tanto lì, come tutte le squadre forti. Col Sassuolo è veramente dura portare a casa punti, sappiamo che se diamo il 110% nostro possiamo farcela a portare via il risultato».

Le parole di Elseid Hysaj

Sarà fondamentale fare bene dopo le vittorie con Celtic e Atalanta: «Sicuramente ci servivano, ci hanno dato tanti stimoli e la chiarezza che possiamo vincere contro tutte le squadre e quindi dobbiamo essere sicuri di noi stessi». Sugli avversari: «Sicuramente si sa che loro davanti hanno giocatori di alto livello e stanno bene in questo momento. Sappiamo che è una squadra che gioca a calcio sia dietro sia davanti. Berardi sarà sulla fascia mia o di un altro, ma dovremo stare attenti anche nelle loro fasi di costruzione».

Hysaj: «Belli i record, ma ora dobbiamo fare punti»

Hysaj d'altronde può dire di essere il calciatore albanese con più presenze in Serie A: «È sempre un onore fare qualche record, io gioco a calcio per questo. Sono cresciuto e vado ancora avanti con questa mentalità, cioè fare il più possibile. Alla fine della mia carriera voglio esser contento di quello che ho lasciato dietro di me». Infine sul momento attuale tra club e Nazionale, con la quale è a un passo dalla qualificazione a Euro 2024: «Spero che qua sistemiamo un po' di i punti e forse a fine anno potrò dire che sia stato il mio migliore anno.

Per dirlo però bisognerà aspettare».