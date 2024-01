Lazio, dopo Immobile si rivede anche Luis Alberto. Gestione per Romagnoli, out Hysaj

Proseguono le buone notizie per Sarri. Dopo la corsa mattutina di Immobile, nel pomeriggio è toccato a Luis Alberto. Il Mago dopo il via livera degli esami svolti è tornato sul campo e, a differenza del capitano della Lazio, alla corsa con gli scarpini ha aggiunto anche un riavvicinamento al pallone. Come previsto perciò l’obiettivo primario di rientro per lo spagnolo, ovvero le final four di Supercoppa Italia, potrebbe essere anticipato al Lecce. Rivederlo nel probabile quarto di finale di Coppa Italia contro la Roma non sarà semplice, ma a questo punto nemmeno impossibile.

Lazio, esami per Immobile e Luis Alberto: il capitano già corre e lo spagnolo attende, ma c'è ottimismo

Lazio, si rivede Luis Alberto

Il numero 10 è la nota lieta principale di un pomeriggio in cui è proseguita la gestione delle forze perdurante le lunghe prove tattiche in vista dell’. Dopo la riacutizzazione del fastidio al polpaccio destro il centrale vorrà andarci piano, per questo nel pomeriggio odierno ha saltato la partitella tattica con il resto dei compagni e non è escluso quindi che allapossa vedersi ancora la coppia di centrali con. Immobile non si è visto perché comunque si è allenato in campo in mattinata, mentre l’unica assenza imprevista è stata quella diDomani i biancocelesti tornernanno in campo per una sola seduta pomeridiana.