Lazio, tattica a Formello con gestione per i soliti quattro titolari. Oggi in campo Marusic, Hysaj e Vecino con le Nazionali

Si prosegue con il programma prestabilito a Formello. Dopo la ripresa pomeridiana di ieri pomeriggio, la Lazio si è ritrovata nella mattinata odierna per il secondo allenamento della settimana. Prima lavoro atletico, poi spazio ancora una volta alla tattica. Alla ripartenza post Nazionali i biancocelesti si troveranno di fronte un avversario difficile come il Sassuolo, capace di battere Inter e Juventus e ora pronto a mettere i bastoni tra le ruote alla squadra di Sarri. Mau lo sa, per questo sta già cominciando a tenere a rapporto i suoi.

Lazio, quattro titolari ai box

Come ieri, anche stamattina non si sono visti in gruppo in quattro. Si è trattato di Immobile, alle prese con un affaticamento al flessore della coscia destra e continuamente monitorato dello staff medico per cercare di tornare a disposizione in vista del Sassuolo. Appuntamento alla prossima settimana anche per Zaccagni, fermo per una distorsione alla caviglia destra, Provedel, ai box per un ematoma a un fianco e infine Luis Alberto, non al meglio con gli adduttori come rivelato da Sarri stesso dopo la vittoria contro l'Atalanta. Anche oggi sono stati aggregati in sei dalla Primavera per sopperire alle assenze.

Lazio, ripresa tattica a Formello. Sarri pensa già al Sassuolo, ma non si vedono quattro titolari

Oggi in campo i tre giocatori partiti con le Nazionali

Ne avranno fino alla prossima settimana anche i tre giocatori partiti con le Nazionali, che tra l'altro oggi saranno impegnati con le prime partite. Si inizierà con il Montenegro di Marusic, che alle 18 scenderà in campo in amichevole contro il Libano. Alle 20:45 si passerà invece in Albania, dove Hysaj sfiderà la Repubblica Ceca in vista delle qualificazioni all'Europeo. Le gare con i giocatori della Lazio termineranno stasera alle 22:30 in Colombia, dove Vecino e il suo Uruguay saranno protagonisti per le qualificazioni al Mondiale.