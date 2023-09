Napoli-Lazio, le probabili formazioni: Vecino ci sarà, Hysaj ancora in dubbio. Kamada in panchina

Può lasciarsi andare a un sospiro di sollievo Sarri. L’ultima rifinitura in ottica Napoli ha dato solo buone notizie al tecnico della Lazio, che contro la sua ex squadra avrà l’imbarazzo della scelta. In primis è rientrato l’allarme Vecino, fermatosi ieri per un fastidio muscolare, ma stamani di nuovo in gruppo e pronto a giocarsi il posto dal 1’ dopo due esclusioni di fila. Sembra aver superato (o almeno in parte) il problema alla caviglia sinistra invece Pedro, che si è rivisto ieri con i compagni e oggi ha completato la seduta di rifinitura tattica.

Serie A, le probabili formazioni: Dybala in panchina con Lukaku. Gasperini lancia De Ketelaere e Scamacca

Napoli-Lazio, le probabili formazioni

Al Maradona ci sarà da aspettarsi una partita a specchio tra due 4-3-3. Sarri al momento sembra intenzionato a un paio di cambi. Non tra i pali però, dove ci sarà ancora Provedel. Il primo che rischia molto è Lazzari, tallonato da Hysaj per completare il quartetto arretrato con Marusic, Casale e Romagnoli. In mezzo al campo il posto vacante è quello di Kamada. Le quotazioni di Vecino sono in crescita, ma attenzione anche alla tentazione Guendouzi. Gli altri due ruoli saranno occupati da Cataldi e Luis Alberto. Difficile pensare a cambi infine davanti: Immobile sarà coadiuvato da Felipe Anderson e Zaccagni. Non ci sono grandi dubbi nemmeno per Garcia che sembra intenzionato a schierare il solito 4-3-3 con Politano, Osimhen e Kvaratskhelia (in vantaggio su Raspadori) in attacco. Lindstrom è atteso dalla panchina, mentre resta vivo il ballottaggio tra Olivera e Mario Rui per il posto da terzino sinistro.

Probabili formazioni:

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, J. Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All.: Garcia.

Indisponibili: -

Diffidati: -

Squalificati: -

Lazio (4-3-3): Provedel; Marusic, Casale, Romagnoli, Hysaj; Vecino, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All.: Sarri.

Indisponibili: -

Diffidati: -

Squalificati: -