Serie A: Roma altalenante alla prima di gennaio, la Lazio non vince dal 2020

Gennaio è arrivato e con esso comincia anche il 2024 che porta subito con sé il grande calcio. In questi primi giorni del mese, infatti, c'è la Coppa Italia a scaldare i motori dei tifosi che aspettano solo il fine settimana della Befana (6-7 gennaio) per tornare a vedere la Serie A. Partire con il piede giusto è molto importante per tutti i club con la prima partita dopo Capodanno che è sempre condita da diverse insidie.ù

Roma-Cremonese in Coppa Italia: probabili formazioni, orario e dove vederla in tv

I risultati negli ultimi 10 anni

Ne sanno qualcosa Roma e Lazio che negli ultimi dieci anni hanno avuto un andamento molto diverso tra di loro, ma che non può lasciare i tifosi soddisfatti a pieno. Nella piazza giallorossa qualcuno può storcere il naso quando si parla della prima partita dell'anno a causa dell'andamento altalenante dalla stagione 2013/2014 ad oggi. In totale, il club allenato da Mourinho ha conquistato fino ad ora 5 vittorie, 1 pareggio e 4 sconfitte negli esordi annuali. Per di più questi risultati sono alternati tra di loro con il solo 3-3 di Chievo-Roma del 6 gennaio 2016 a interrompere la striscia.

I biancocelesti, invece, hanno cominciato a soffrire questa partita a partire dal 2020, con la vittoria che manca proprio da quel 5 gennaio con il Brescia.

Il 2-1 con le rondinelle è l'ultimo successo dei laziali che hanno racimolato due pareggi e una sconfitta. Prima di questo incontro, però, l'andamento era ben diverso: quattro vittorie, un pareggio e una sconfitta dal 2014 al 2019 alla prima partita di gennaio per un totale di 13 punti.

Roma e Lazio a gennaio, la vittoria e la sconfitta più larga

Il numero di gol rappresenta una grande differenza tra i due club, con la Lazio che può vantare una vittoria ben più larga rispetto alla Roma. Il miglior risultato dei biancocelesti è il successo sulla Spal del 6 gennaio 2018, con la partita che è finita 5-2 nel segno di Immobile, che quel giorno ha firmato il poker poi trasformato in cinquina da Luis Alberto. La Roma ha sempre avuto vittorie ben più scarne: un solo gol di vantaggio dal 2014 a oggi, con il 3-2 con il Torino il 19 gennaio 2019 che rappresenta il successo con più reti segnate.

Se si parla di sconfitte, sono sempre i giallorossi ad avere il punteggio peggiore in questo confronto con i cugini. Il 3-0 in Juventus-Roma del 5 gennaio è il lo scivolone più largo registrato negli ultimi 10 anni, mentre la Lazio ha uno score ben diverso. Per i biancocelesti gli insuccessi più pesanti sono quelle per 2-1 con il Lecce (2023) e con il Napoli (2019).