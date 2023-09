Lazio, Sarri preoccupato: ancora assenti Pedro, Vecino e Pellegrini. Rovella accelera, Kamenovic aspetta il mercato

Terminato anche l’ultimo allenamento della settimana per la Lazio. Dopo quattro sedute tattiche, oggi Sarri ha lasciato maggiore libertà ai suoi calciatori visto che a Formello ha diretto un allenamento tecnico con giusto alcuni dei suoi dettami da seguire, ma non con i classici due 4-3-3 contrapposti come avvenuto nei giorni precedenti. L’allenatore biancoceleste ora concederà un weekend di riposo, ma dall’inizio della prossima settimana si tornerà a fare sul serio in vista di un’altra trasferta difficile come quella dell’Allianz Stadium contro la Juventus.

Lazio, doppia seduta con vista Juve: Luis Alberto si allena a metà, in tre ai box

Ultimo allenamento della settimana a Formello

Quest’oggi Sarri ha voluto premere di più sull’intensità visto che ha diviso il gruppo in tre squadre da cinque giocatori che si sono sfidati in partite a campo ridotto. Ritmi alti anche per permettere ai nuovi di entrare maggiormente in forma, su tutti Rovella. Il regista deve ancora recuperare diverso terreno rispetto al resto della squadra e infatti nel lavoro atletico che ha chiuso l’allenamento odierno ha seguito un programma differente rispetto ai compagni che stanno trovando maggiore spazio. Anche stamattina Sarri ha aggregato alcuni giovani della Primavera e si è trattato di Renzetti, Ruggeri, Napolitano e Saná Fernandes.

Differenziato per Vecino e Pedro. Non si sono visti Pellegrini e Kamenovic

Anche oggi il Comandante ha dovuto fare a meno di alcuni calciatori oltre agli 8 che sono partiti con le rispettive. Si tratta sempre degli acciaccati, che comunque sono comparsi sul campo con gli scarpini per svolgere un lavoro differenziato sia in palestra che in campo e la prossima settimana sono attesi in gruppo. Stesso discorso per, ai box a causa di una contusione al polpaccio. Oltre l’ex Juventus, stamattina non si è visto nemmeno l’esubero, aggregato al suo posto nei giorni scorsi e tuttora in cerca di sistemazione per non restare quattro mesi da fuori rosa.