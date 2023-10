Milan, troppi errori. In casa del Borussia Dortmund arriva il secondo 0-0

Secondo 0-0 per il Milan in questa Champions. Dopo quello ottenuto a San Siro contro il Newcastle dell’ex Tonali (19 settembre), il Diavolo conquista lo stesso risultato nel meraviglioso stadio del Borussia Dortmund, con un muro giallonero strabiliante, che però non impaurisce i rossoneri. È una gara equilibrata. Nel primo tempo l’avvio è per il Milan con un lancio di Reijnders per Pobega, che viene chiuso da Hummels. I tedeschi rispondono con Malen su un rinvio non proprio impeccabile di Thiaw, ma il suo tiro al volo finisce sull’esterno. Passano i minuti e la squadra di Stefano Pioli va in difficoltà, sbaglia molto. Tanto che il Borussia Dortmund si fa vedere ancora con Malen (altra conclusione da fuori) e con un tiro dalla distanza di Fullkrug, che Maignan respinge. Scampati i due pericoli, però, il Milan si sveglia e prima dell’intervallo ha due occasioni. Nella prima Giroud si divora il vantaggio, ma il francese è ostacolato da Theo Hernandez; nella seconda basta uno scatto di Rafael Leao per scatenare il panico nella difesa tedesca, ma sul suo cross in area non c’è nessuno pronto a deviare in rete. Nella ripresa è Pulisic a buttare all’aria l’occasione per il vantaggio. Lo statunitense, che a Dortmund ha giocato dal 2015 al 2019, calcia addosso a Kobel su un altro assist di Rafael Leao. Stefano Pioli fa un cambio: inserisce Adli per togliere Pobega. Dal 4-3-3 i rossoneri passano al 4-2-3-1, con Reijnders avanzato sulla trequarti. E nel finale è grave l’errore davanti alla porta di Chukwueze.

Finisce, ancora una volta, 0-0 per il Diavolo.