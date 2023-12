Lazio, 1-0 al Cagliari in 10: decide Pedro. Nel finale Provedel salva su Pavoletti, poi l'errore di Oristanio: Sarri vince ma l'Olimpico fischia

Esame passato, almeno nel risultato. Sarri chiedeva una risposta importante alla sua Lazio e quest'ultima è arrivata perlopiù con i tre punti. I biancocelesti superano di misura il Cagliari grazie al gol di Pedro, ma nonostante oltre 60 minuti in superiorità numerica nel finale in due occasioni rischiano di subire il pareggio dei rossoblù. Il risultato finale fa bene alla classifica, ma la prova espressa è da dimenticare, motivo per il quale l'Olimpico saluta la squadra fischiando. Due le note positive per Sarri: la seconda vittoria di fila e il settimo clean sheet stagionale.

Pedro si sblocca in Serie A e regala il vantaggio alla Lazio

In apertura Sarri sorprende solo scegliendo Pedro al posto di Felipe Anderson. Ranieri invece punta sul fisico di Lapadula davanti, mentre esclude Augello a sinistra in favore di Azzi. I biancocelesti partono subito carichi come chiedeva il tecnico e all’8’ passano in vantaggio proprio con Pedro, servito da Lazzari dopo un grave errore di Hatzidiakos. Il centrale non è in partita e poco dopo regala una punizione dal limite a Luis Alberto sulla quale però Scuffet risponde presente. Col passare dei minuti il Cagliari pende campo e si fa federe con due colpi di testa di Lapadula e Petagna, ma al 23’ è la Lazio a sfiorare ancora il gol in contropiede, di nuovo con Pedro, mentre tre minuti dopo gli ospiti restano in dieci per il fallo da ultimo uomo di Makoumbou su Guendouzi (decisivo il richiamo del Var). Una situazione che spinge Ranieri a inserire al 32’ Luvumbo e Sulemana al posto di Lapadula e il già ammonito Hatzidiakos ed è questa l’ultima cosa da segnalare nel primo tempo visto che non si registrano più emozioni prima del duplice fischio.

Secondo tempo col brivido nel finale: l'Olimpico fischia

Al rientro in campo Sarri cambia subito inserendoal posto di Rovella, mentre Ranieri sceglieanziché Viola. La Lazio vuole legittimare il vantaggio di punteggio e numerico e al 51’ si fa vedere con Immobile, ma il suo diagonale è troppo strozzato per battere Scuffet. Cinque minuti più tardi invece arriva la brutta notizia per i biancocelesti:è costretto a uscire per un problema muscolare. Al suo posto entra. Sarri vuole forze fresche per non rischiare nulla nel finale, perciò toglie Pedro e Immobile e inserisce, con quest’ultimo che sfiora subito il gol in due occasione, sprecando soprattutto la seconda. Nel finale nonostante l'uomo in più la Lazio non riesce a incidere e Sarri addirittura toglieperspostando Kamada nel tridente. Ranieri invece ci crede e punta super cercare un assalto finale che al 91' rischia di fruttare. Il numero 30 rossoblù svetta di testa sul cross di Luvumbo, masi supera salvando tutto. In attacco i compagni sprecano l'impossibile mentresfiora il pareggio all'ultima occasione. La partita finisce, l'fischia.Unica nota positiva i tre punti.