Szczesny-Pedro, contatto dubbio in area: il Var non interviene. Cosa è successo in Lazio-Juventus

Il primo tempo di Lazio-Juventus vede i biancocelesti in avanti e vicini spesso alla rete, con il primo vero e prorpio brivido arrivato al 23'. In quell'occasione, Szczesny calcia male il pallone per un compagno e la traiettoria, troppo morbida, viene intercettata da Pedro. Lo spagnolo entra così in area e, mentre cade sull'intervento del polacco, serve Kamada al limite dell'area con il giapponese che calcia addosso ai difensori avversari. Secondo l'arbitro non c'è nulla, con l'azione che prosegue tranquilla, ma sui social è scoppiata la protesta dei tifosi biancocelesti.

Contatto Szczesny-Pedro: cosa è successo

I laziali non hanno gradito la decisione di Colombo che ha lasciato proseguire l'azione senza essere richiamato dal Var.

Anche a Lissone hanno valutato come regolare l'intervento dell'ex estremo difensore della Roma che, secodno i tifosi biancocelesti, non prende mai il pallone. Dalle immagini fornite durante il replay, non si capisce bene se i guantoni del polacco tocchino prima il pallone o meno. Sui social però sono sicuri: «Quindi questo non sarebbe rigore?», «Szczesny, ti ci metti anche tu?» e ancora: «Quello è rigore su Pedro». Infine, c'è anche qualche bianconero che ammette la fortuna: «Abbiamo fortuna perché dopo quell'errore grossolano Szczesny si tuffa con i guantoni sui piedi di Pedro».