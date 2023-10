Lazio, Sarri recupera Zaccagni e attende Immobile. Provedel e Pedro non si allenano

Altro allenamento completato in casa Lazio. I biancocelesti si sono ritrovati dalle 15.30 per svolgere una nuova seduta tattica in vista del Sassuolo nella quale non sono mancati i rientri. Il principale è stato quello di Zaccagni, alla prima seduta in gruppo dall’inizio della sosta. Oltre lui si è rivisto anche il nazionale Hysaj semplicemente perché ieri non ha giocato nell’amichevole vinta 2-0 dall’Albania contro la Bulgaria. Tra i ritorni da segnalare c’è stato anche Immobile, ma solamente per un lavoro differenziato. Il bomber si è disimpegnato sulla forza con gli elastici e col pallone e se domani non avrà problemi al risveglio potrà rivedersi in gruppo.

Riecco Zaccagni. Immobile a un passo dal rientro

Un gruppo che oggi ha svolto l’ennesima seduta tattica sotto gli occhi di Sarri, ma anche del ds Fabiani. Come nei giorni scorsi sono stati aggregati diversi giovani della Primavera (Renzetti, Ruggeri, Napolitano, Saná Fernandes, Gonzalez e D’Agostini) per sopperire a diverse assenze. Oltre Immobile infatti non si sono visti in gruppo gli altri due nazionali rimasti, Marusic e Vecino, attesi domani in campo, ma a sorpresa nemmeno Provedel, Gila e Pedro, che invece nei giorni precedenti avevano svolto regolarmente il programma previsto.

Il portiere sembrava aver smaltito i fastidi per l’ematoma al fianco destro, ma ha ancora qualche strascico.

Per quanto riguarda il centrale e l’esterno spagnolo invece si è trattato di semplice gestione dovuta a degli acciacchi muscolari per i carichi della doppia seduta di ieri. Salvo sorprese domani sono previsti in gruppo.