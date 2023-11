Lazio, Pedro diviso tra Formello e Barcellona: «Sarebbe spettacolare ritirarmi in Catalogna»

Tempo di ripresa a Formello. Dopo due giorni di riposo la Lazio è pronta a tornare ad allenarsi nel proprio centro sportivo in questa prima settimana di pausa. Sarri ritroverà un gruppo a ranghi ridotti tra chi dovrà gestire le forze e chi invece è partito per gli impegni con le Nazionali come Provedel, Lazzari, Hysaj e Kamada. Saranno in tutto quattro gli allenamenti divisi tra oggi, domani e la doppia rifinitura che chiuderà il programma prima del weekend di riposo.

Lazio, Pedro tentato dal ritorno al Barcellona

Un programma che salvo sorprese rispetterà a pieno Pedro, tornato a parlare del suo futuro e dell’amato Barcellona: «Se Xavi mi chiamasse – ha rivelato al canale Betevé – prenderei un volo veloce e prima che possa riattaccare io sarei qui. ma è difficile. Negli ultimi anni ho parlato con molte persone, con Xavi, Laporta...

Il contratto con la Lazio e l'opzione per un altro anno

Ho cercato di tornare in un modo o nell'altro, ma è molto complicato. Ci sono molti fattori, soprattutto l'età, ma mi piacerebbe molto. Sarebbe la fine perfetta della mia carriera. Potermi ritirare qui sarebbe spettacolare, ma siccome lo vedo molto lontano, non ci penso nemmeno».Lo spagnolo dopo un inizio difficile per i fastidi alla caviglia sta pian piano tornando sui suoi livelli e nonostante le tentazioni blaugrana in realtà è giusto sottolineare che si trova molto bene a. Il feeling con Sarri è sempre quello dei tempi migliori e per questo il numero 9 ha rinnovato di un anno con la Lazio con la possibilità di restare un’altra stagione una volta raggiunte le. L’ultima parola poi starà a lui, ma nonostante i 36 anni Pedro resta un elemento imprescindibile per la rosa di Sarri, alla ricerca di una conferma nell'Europa che conta anche in questa stagione.