Lazio, doppia seduta con vista Juve: Luis Alberto si allena a metà, in tre ai box

Si chiude il penultimo giorno di allenamenti a Formello. La Lazio continua a lavorare e oggi Sarri ha tenuto a rapporto i suoi con una doppia seduta. A farla da protagonista c’è sempre la tattica anche perché il tecnico dopo aver espugnato un campo difficile come il Maradona vorrà ripetersi all’Allianz contro la Juventus, un altro stadio che conosce bene visto che in passato ha allenato anche lì. Il Comandante in questa prima settimana di sosta ha continuato a martellare sui suoi dettami per proseguire l’ambientamento dei nuovi e per domattina ha previsto l’ultima seduta prima di due giorni di relax.

Nella doppia odierna ancora una volta Sarri è stato costretto ad aggregare diversi giovani dellasoprattutto nel pomeriggio visti gli 8 calciatori partiti con le rispettive. In mattinata come al solito si è lavorato per reparti, ma è stato gestitoche si è allenato solamente in palestra. Nel pomeriggio invece il Mago ha preso parte regolarmente alla seduta tattica con la quale si è messo in pratica quanto appreso qualche ora prima. Non si sono visti di nuovo né, né, che si rivedranno direttamente la prossima settimana col resto dei compagni. Da valutare anche le condizioni di, out per una contusione a un polpaccio e anche oggi rimasto ai box.