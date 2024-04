Martedì 30 Aprile 2024, 06:00

Dal 25 aprile al 2 maggio è diventato un problema parcheggiare alla stazione di Latina Scalo. Per la festa patronale infatti, una consistente porzione del parcheggio a servizio dello scalo ferroviario è stato alle giostre.

L’autorizzazione è stata concessa, come ogni anno, dal Comune di Latina che non ha altri spazi a disposizione per poter posizionare i divertimenti per i più piccoli. Risultato: sono venuti a mancare poco meno di 100 posti auto a disposizione di persone che la mattina prendono il treno per andare a lavorare a Roma e in altre città servite dalla ferrovia. Inevitabili i disagi e i malumori. In tanti si stanno arrangiando con parcheggi alla buona. Ieri mattina alcune erano parcheggiate perfino davanti alla fermata dei pullman. «Già è difficile trovare posto perché il parcheggio è insufficiente, ma così i posti auto sono stati ridotti sensibilmente – è il commento generale dei pendolari - Quando si arriva di corsa per prendere il treno e andare al lavoro, trovarsi davanti il divieto che inibisce una grande parte di parcheggio è veramente deprimente».

«Perché posizionare le giostre proprio nel parcheggio della stazione, in un’area di sosta con già molte problematiche di posti e di sicurezza?» si chiedono in tanti. Insomma i pendolari sono esausti. Anche perché sono decenni che le giostre vengono posizionate sempre nello stesso punto in occasione della festa patronale e non è mai stata trovata una soluzione alternativa.

Da una parte quindi chi deve andare a lavoro con il treno non ne può più, dall’altra la comunità che vive allo scalo ha voglia di conservare le proprie tradizioni, giostre comprese. Nella giornata del 1 maggio e nella serata del 30 aprile inoltre, tempo permettendo, anche via delle Industrie, davanti alla chiesa, sarà chiusa al traffico per permettere lo svolgimento della festa.

