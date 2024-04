Truffa ad un'anziana a Firenze, due arresti in Ciociaria

Gli agenti della Polizia Stradale di Frosinone hanno arrestato un uomo ed una donna con l'accusa di avere truffato un'anziana in provincia di Firenze facendosi consegnare contanti e gioielli per un valore di alcune migliaia di euro. La vittima aveva ricevuto due telefonate: una da un uomo che era presentato come maresciallo dei carabinieri, l'altra da una persona che sosteneva di essere un avvocato. Entrambi le chiedevano di pagare 6.700 euro in contanti o gioielli per evitare l'arresto al figlio, sostenendo che avesse provocato un incidente stradale con dei feriti uno dei quali doveva subire un intervento chirurgico.

La signora ha consegnato tutto l'oro che aveva in casa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La coppia accusata della truffa è stata bloccata sull'autostrada, nel tratto che attraversa la provincia di Frosinone. Viaggiava su un'auto che procedeva ad alta velocità e per questo è stata controllata dagli agenti. L'uomo e la donna a bordo avevano numerosissimi precedenti per truffe agli anziani e così la Stradale ha perquisito la vettura, trovando nel sedile anteriore lato passeggero, dentro una busta, ori e contanti. Dall'analisi degli spostamenti della coppia si è risaliti alla provincia di Firenze ed alla donna truffata. Che ha riconosciuto la coppia, facendo scattare gli arresti. Lui adesso è nella casa circondariale di Frosinone, lei nel carcere di Rebibbia.