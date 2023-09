Ryder Cup, Djokovic: «Atmosfera magica, è uno degli eventi sportivi più emozionanti della mia vita»

Non solo tennis per Novak Djokovic. Il campione serbo ha presenziato alla Ryder Cup 2023, in corso questo weekend al Marco Simone club di Roma, scendendo sul green per giocare qualche buca nell'All Star Game organizzato insieme a Gareth Bale, Carlos Sainz e tanti altri volti noti dello sport e non solo.

Djokovic però si sta godendo lo spettacolo della Ryder anche dagli spalti, e ha commentato così la prima giornata di gara tra Team Europe e Usa: «L'atmosfera è fantastica. Mi avevano raccontato della Ryder Cup, ma non mi aspettavo fosse così. Questa è una delle sensazioni più belle che abbia mai provato nello sport».