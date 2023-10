​Ryder Cup, che festa per il Team Europe: cori e sfottò agli Usa sul pullman

Una vittoria che resterà nell storia, quella del Team Europe alla Ryder Cup 2023. Al Marco Simone di Roma, la squadra capitanata da Donald battuto gli Usa 16.5 a 11.5 dopo aver dominato gli avversari per tutto l'arco della tre giorni di gara.

Ryder Cup 2023 all'Europa, Molinari: «Mai pianto su un campo da golf»

Un successo in campo che ha esaltato anche i tifosi sugli spalti, con i festeggiamenti dei golfisti europei che sono durati anche diverse ore dopo aver lasciato il club di Guidonia.

Virale infatti il video, registrato sul pullman del Team Europe e pubblicato dall'account ufficiale, dove si vedono i componenti della squadra ballare e cantare sulle note di "Freed from desire", canzone tornata di moda per i suoi riadattamenti sportivi. Anche in questo caso il testo è stato cambiato in «Europe is on fire! Usa is terrified». Ma non solo, perché nell'arco della serata è stato intonato anche l'iconico "We are the Champions". Gioia e Sfottò, anche questo è la Ryder Cup.