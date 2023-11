Golf, che rimonta di Wallace a Dubai: l'inglese in testa al Dp World Championship

DUBAI - Ha dell'incredibile l'impresa di Matt Wallace, nel terzo giro del Dp World Championship, atto conclusivo della stagione dell'European Tour in svolgimento sul percorso Earth dello Jumeirah Golf Club di Dubai. L'inglese si trova al comando grazie a uno strepitoso -12 di giornata, 60 colpi in totale, che rappresenta il suo record personale.

A fare impressione, dopo aver girato le prime nove in 33 colpi, sono state soprattutto le seconde, nelle quali ha messo a segno solo birdie: 9 su 9 per un clamoroso 27.

Wallace, grazie alla prodigiosa rimonta, guida la classifica a -16 ( 72 68 60) e a 32 anni si trova in lotta per vincere il suo primo titolo della Rolex series. Per riuscirci, però, deve frenare le velleità di un bel po' di concorrenti, a cominciare da due tipi molto pericolosi come Tommy Fleetwood e Viktor Hovland, grandi protagonisti della vittoria europea alla Ryder Cup di Roma, che lo tampinano a un solo colpo di distanza (-15).

Al 4° posto solitario il danese Jeff Winther, staccato di 2 colpi. Un po' più attardato, ma di certo non ancora fuori da giochi, lo spagnolo numero 2 al mondo Jon Rahm che occupa la nona posizione a quota -11 (72 66 67). Meglio tenerlo d'occhio. Decisamente più distaccato Rory McIlroy, autore comunque di un ottimo terzo giro in 65. Il -8 totale lo colloca in 19ma posizione, ma lui ha già vinto: è primo nella Race ti Dubai e il suo primato non può essere attaccato. Oggi la chiusura del torneo che mette in palio quasi 10 milioni di euro di montepremi, con prima moneta che sfiora i 3 milioni, più i bonus per i migliori della stagione.