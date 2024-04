Partenza super di Fiorellini all'Augusta Master: è a un colpo dalla scozzese Darling

Ottima partenza di Francesca Fiorellini nell’Augusta National Women’s Amateur, il Masters femminile. Sul percorso del Champions Retreat, dove si svolgono i primi due giri, prima del gran finale all’Augusta National, la diciottenne romana, che da agosto difenderà i colori del’Università di California, ha chiuso in 67 colpi, 5 sotto il par, senza neppure un bogey. Gioco solido e grande concentrazione le hanno permesso di ottenere la seconda posizione insieme con la thailandese Eila Galitsky e la svedese Ingrid Lindbad, a un colpo dalla scozzese Hannah Darling, prima a -6.

Giustificata la sua soddisfazione a fine giro: «Sono molto contenta del mio gioco, ha funzionato tutto e non mi sono lasciata sfuggire le occasioni per fare birdie. Decisivo è stato l’apporto dei miei genitori che mi hanno seguito per tutte le buche, e soprattutto di Enrico Trentin, il mio allenatore che qui mi ha fatto da caddie e che già conosceva i percorsi di gara e l’atmosfera che si respira. Il giro è stato condizionato dalla pioggia iniziale e poi dal vento, ma ho saputo gestire entrambe le situazioni». Emozione? «Certo, tanta, perché ho lavorato duro per meritarmi questo invito.

Sono orgogliosa di rappresentare l’Italia e farò di tutto per giocare bene anche il secondo giro e meritarmi quello finale sabato nel tempio dell’Augusta National».

Le premesse ci sono tutte. Alla fine del secondo giro, passeranno solo 30 delle 72 giocatrici in gara. Obiettivo minimo: superare il taglio. Con l’asticella più su, migliorare il quarto posto di Benedetta Moresco nel 2022. Infine c’è il traguardo massimo, ma per quello meglio non correre troppo, per ora. È possibile seguire la gara su Sky e in streaming su Now a partire dalle 19:30.