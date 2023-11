Golf, seconda giornata a Dubai: Hojgaard al comando del Dp World Championship

DUBAI - Con un eagle al par 5 della 18', il danese Nicolai Hojgaard ha preso il comando del Dp World Championship, il galà finale dello European tour di golf, al quale partecipano i migliori 60 giocatori della stagione, sul percorso Heart dello Jumeirah Club di Dubai. La giornata è cominciata sotto un acquazzone torrenziale che ha allagato la città e costretto a uno slittamento delle partenze. In palio 10,5 milioni di dollari di montepremi, con 3 milioni al vincitore, più bonus finali. La classifica finale del tour ha già una vincitore in Rory McIlroy, poiché il primato del nordirlandese risulta inattaccabile, si lotta per le altre posizioni.

Golf, DP World Tour Championship: la tappa finale del tour europeo al via a Dubai

Tornando alla seconda giornata, il gemello danese (quello che ha partecipato alla Ryder Cup romana, l'altro è Rasmus), dopo il 67 (-5) della prima giornata, ha firmato un ottimo 66 (-6) nella seconda e ora guida la classifica a -11.

Alle sue spalle lo svedese Jens Dantorp (68 67), il francese Antoine Rozner (68 67),il sudafricano Thriston Lawrence e soprattutto due tipi pericolosi come il norvegese Viktor Hovland e l'inglese Tommy Fleetwood, tutti distanziati di 2 colpi.

Per un Rory McIlroy che non ha ancora trovato il ritmo giusto (71 72 il suo score, -1 per la 34ma posizione), c'è un Jon Rahm che partendo dalle retrovie (72 66 , -6, 13ma posizione), va alla ricerca della sua quarta affermazione in questa gara, dopo aver trionfato nel 2017, nel 2019 e nel 2022. Ma mancano ancora due giri e tutto può succedere. Oggi il cosiddetto il moving day, chi è in ritardo, avendo poco da perdere, va all'attacco, con inevitabili riflessi sulla classifica.