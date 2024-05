Un fallimento. È quello degli Abrams, i carri armati americani sono stati ritirati dal fronte della guerra in Ucraina. Per mesi sono stati attesi. Ora non sembrano servire più. Un lungo tira e molla, con Joe Biden che aveva accettato di spedirli a Kiev solo all'inizio di gennaio 2023.

Putin, in mostra i carri amati europei e americani conquistati sul campo di battaglia. Schiaffo all'Occidente