Torna l'Open d'Italia femminile: dal 14 al 16 giugno a Sutri con vista sulle Olimpiadi

Torna l'Open d'Italia femminile (27esima edizione), a due anni di distanza dall'ultima volta, che andrà in scena dal 14 al 16 giugno al Nazionale di Sutri (Viterbo), la casa del golf italiano. Uno show con vista sulle Olimpiadi; Il torneo, inserito nel calendario del Ladies European Tour, il massimo circuito europeo, rappresenterà infatti la penultima tappa di qualificazione ai Giochi di Parigi.

Ladies Italian Open nel Lazio dopo 17 anni: il montepremi

Il Ladies Italian Open torna nel Lazio dopo 17 anni. Sarà la penultima tappa di qualificazione per le Olimpiadi di Parigi - Dopo le quattro edizioni consecutive, dal 2004 (Parco di Roma) al 2007 (tre di fila, dal 2005, al Parco de’ Medici), il Ladies Italian Open si disputerà nuovamente nel Lazio. Dove le azzurre proveranno a inseguire il primo successo nella storia della competizione. Fin qui sono infatti arrivati cinque secondi posti firmati rispettivamente da Silvia Cavalleri (2000 e 2002), Veronica Zorzi (2005), Giulia Sergas (2011) e Alessandra Fanali che, nel 2022, anno dell’ultima edizione della rassegna, al Golf Club Margara di Fubine Monferrato (Alessandria), in Piemonte, fu battuta al play-off dalla svizzera Morgane Metraux in uno spareggio a tre che vide tra le protagoniste pure l’inglese Meghan MacLaren. Il montepremi – Il Ladies Italian Open metterà in palio 300.000 euro con prima moneta di 45.000.

Prima volta al golf Nazionale

Per il Golf Nazionale di Sutri, eccellenza che nel tempo ha accolto eventi clou come, tra gli altri, la World Cup del 1991 e la Junior Ryder Cup (per i primi due giorni) 2023, il Ladies Italian Open rappresenta una novità assoluta. Il Lazio, che dal 2021 al 2023 ha ospitato - al Marco Simone Golf & Country Club di Guidonia Montecelio, casa, lo scorso anno, della Ryder Cup - l’Open d’Italia maschile, per la quinta volta nella storia sarà il teatro del Ladies Italian Open.

Le dichiarazioni

La soddisfazione del presidente della Federgolf, Franco Chimenti: «Nella mia vita ho sempre mantenuto le promesse. Avevo garantito, contro ogni pronostico, che quest'anno oltre all'Open maschile avremmo organizzato anche quello femminile. Non tanto per farlo, ma per offrire il miglior spettacolo possibile. Il torneo sarà tra i più importanti del Ladies European Tour 2024 e rappresenterà una gara cruciale per le qualificazioni ai Giochi di Parigi. Un ringraziamento alla Regione Lazio, guidata dal presidente Francesco Rocca, che ha creduto fin da subito nelle potenzialità dell'evento, e al Ladies European Tour».

Il presidente Francesco Rocca: «Dopo diciassette anni il Ladies Italian Open torna nel Lazio, nello splendido Golf Nazionale di Sutri, in provincia di Viterbo dal 14 al 16 giugno. La Regione si è resa fin da subito protagonista, insieme alla Federazione Italiana Golf e al Ladies European Tour, per sostenere questa tappa importante per le qualificazioni ai Giochi di Parigi. Dopo la Ryder Cup, ospitata lo scorso anno al Marco Simone Golf & Country Club di Guidonia Montecelio, il Lazio continua ad essere la Regione Capitale dello sport italiano, ospitando la penultima gara di qualificazione alle Olimpiadi. Un risultato importante per tutta la Regione».

Alexandra Armas, CEO del Ladies European Tour: «Siamo entusiasti di dare nuovamente il benvenuto, nel calendario del LET, al Ladies Italian Open. Dopo i successi del 2021 e 2022, è fantastico poter tornare ancora una volta in Italia e aggiungere questo torneo al nostro ‘swing europeo’ di giugno. Vorrei ringraziare la Federazione Italiana Golf per il duro lavoro e l’impegno profuso a favore del golf femminile. Non vediamo l’ora di giocare al Golf Nazionale, palcoscenico fantastico per mostrare il meglio del golf femminile europeo».