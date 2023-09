Ryder Cup, partenza da urlo per il team Europa: trionfo nei primi 4 match

Strepitosa partenza del team Europa nella Ryder Cup : tutti vinti i primi 4 match, giocati con la formula foursome (la coppia si alterna nei colpi), la più delicata. Un trionfo per Luke Donald, un disastro per lo squadrone americano di Zac Johnson. Due match si sono conclusi alla buca 15 (4&3 per Rahm-Hatton contro Scheffler-Burns e Hovland-Aberg contro Homa-Harman) e due alla 17 (2&1 Lowry-Straka contro Fowler-Morikawa e McIlroy-Fleetwood contro Schauffele-Cantlay9). Ora i quattro match del pomeriggio, con formula fourballs (ognuno gioca la sua buca e si sceglie il risultato migliore): Hovland-Hatton contro Thomas-Spieth, Rahm-Hojgaard contro Scheffler-Koepka, MacIntyre-Rose contro Homa-Clark e McIlroy-Fitzpatrick contro Morikawa e Schauffele.