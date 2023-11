Golf, a Dubai trionfa Hoigaard: il giovane norvegese batte al fotofinish Wallace e Hovland

DUBAI - Alla fine arriva lui, Nicolai Hoigaard, 22 anni, gemello di Rasmus, e vince il Dp World Championship, trovando sul suo conto in banca un bonifico di quasi 3 milioni di euro, su un montepremi di quasi 10 milioni. Il norvegese ha condotto l'intera gara nascosto nel gruppo degli inseguitori, prima di piazzare lo scatto finale in 64 colpi e superare tutti all'arrivo. Ha chiuso la quattro giorni a -21 (66 67 70 64) e ha dovuto attendere che arrivasse l'ultimo team, prima di poter festeggiare, non senza essersi asciugato qualche lacrima di comprensibile emozione. Ha battuto di due colpi un terzetto composto da Matt Wallace, che non ha saputo ripetere l'exploit del terzo giro, da Tommy Fleetwood che a un certo punto sembrava avere nelle proprie mani la possibilità della vittoria, e Viktor Hovland che ha lottato fino all'ultimo per cercare di conquistare il gradino più alto del podio.

Golf, che rimonta di Wallace a Dubai: l'inglese in testa al Dp World Championship

Ha dunque vinto il talentuoso norvegese che in Italia conosciamo bene perché al Marco Simone, nel 2021, ha vinto la sua prima gara sul Tour europeo (ancora una volta davanti a Fleetwood) e perché sullo stesso campo, meno di due mesi fa, è stato tra i protagonisti della splendida vittoria europea in Ryder Cup.

Con questo di Dubai, salgono a 3 i successi europei di Nicolai, a una sola lunghezza dal fratello, che a inizio carriera vantava crediti maggiori.

Non ce l'ha fatta Jon Rahm a centrare la quarta vittoria nel torneo. Lo spagnolo, numero 2 del mondo, ha chiuso con un decoroso -17 (72 66 67 66) che gli vale il 5° posto. Bisogna scendere fino alla 22ma posizione Rory McIlroy, che ha chiuso il torneo a -10 (71 72 65 70), ma lui comunque ha potuto indossare la corona di vincitore del tour europeo. Il vantaggio, prima del gran finale, era tale che nessuno avrebbe potuto strappargliela.

Neanche il tempo di respirare, che comincia la nuova stagione. In questa settimana ci sono due tappe: in Sudafrica va in scena lo Joburg Open, con Lorenzo Scalise, Andrea Pavan, Matteo Manassero, Francesco Laporta e Renato Paratore; in Australia si gioca per il Fortinet Australian Pga Championship, al quale parteciperà, grazie a un invito, il giovane Pietro Bovari, il quale, pur senza ottenere la carta, era riuscito ad arrivare in fondo al girone infernale delle qualifiche per il Tour. L'Italia quest'anno schiera ben 9 giocatori sul circuito maggiore, un record. È lecito sperare in risultati migliori rispetto alla stagione che si è appena conclusa. Le premesse ci sono.